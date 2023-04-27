На казанской телебашне включат праздничную подсветку в честь Праздника Весны и Труда
В честь Праздника Весны и Труда на казанской телебашне включат архитектурно-художественную подсветку. Праздничный сценарий подсветки будет работать 1 мая с 20:00 до 23:00, сообщили в Минцифры Татарстана.
В честь праздника зажгутся подсветки и на других телебашнях — в Москве, Благовещенске, Великом Новгороде, Костроме, Мурманске, Назрани, Нальчике, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Саратове, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Якутске, Ярославле и других городах.
Отметим, что в этом месяце праздничную подсветку на телебашне включали в честь Дня космонавтики, Пасхи и Уразы-байрама.
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