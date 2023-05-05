«Это большая радость»: генеральный директор НКНХ поздравил ветеранов с Днем Победы

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Вы внесли огромный вклад в безопасность нашей страны»



В преддверии 9 Мая руководство нижнекамского предприятия СИБУРа поздравило участников Великой Отечественной войны — в недавнем прошлом работников предприятия, с предстоящим праздником. Сейчас на учете в Совете ветеранов НКНХ состоят два фронтовика и 50 тружеников тыла.



Первым гостей встречал 97 летний ветеран Великой Отечественной войны Фаузи Тазиев. В 1943 году 17-летнего паренька призвали на фронт и отправили служить в артиллерийские войска на Дальний Восток на Забайкальский фронт. Здесь, в составе Советской Армии, он воевал против японских захватчиков. Фаузи Тазиев служил в полку под командованием маршала Советского Союза Родиона Малиновского. Знаменательный день Великой Победы Фаузи Бикмухаметович встретил в 1945 году в городе Харбине. К этому времени он стал командиром орудия. Фаузи Тазиев награжден медалью «За победу над Японией».



В Нижнекамск ветеран приехал по зову сердца на Всесоюзную комсомольскую стройку, поднимал колонны центральной газофракционирующей установки, выпустившей в июле 1967 года первую продукцию. Опытный слесарь, за плечами которого участие в строительстве химических производств в Ангарске и Воронеже, участвовал в запуске многих производств. На «Нижнекамскнефтехиме» Фаузи Бикмухаметович Тазиев проработал с 1965 по 1983 годы. Трудился слесарем на заводе Дивинила и углеводородного сырья, откуда и ушел на заслуженный отдых.



Последние полтора года за ветераном ухаживает его дочь Фаузия Муртазина. Родные забрали дедушку к себе, окружили заботой и вниманием. Сам фронтовик уже плохо ходит и практически не слышит.



— Про войну папа рассказывал мало. Не любил вспоминать. Мы им очень гордимся. Детство и годы юношества у него были тяжелыми, но он стойко справился со всеми трудностями, внес свой вклад в Победу. Жизнь прожил достойно, любил ездить за грибами и ягодами, был заядлым рыбаком. До 83 лет еще катался на лыжах. Секрет его долголетия заключается в жизнелюбии, — уверена Фаузия Муртазина.



Поздравить ветерана с предстоящим Днем Победы приехали генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов, председатель профсоюзной организации «Нижнекамскнефтехима» Олег Шумков и руководитель Совета ветеранов «Нижнекамскнефтехима» Рашит Валиуллин.



Вручая памятные подарки, генеральный директор НКНХ Марат Фаляхов пожелал фронтовику крепкого здоровья и искренне поблагодарили за воинские подвиги.

— Фаузи Бикмухаметович, поздравляем Вас с наступающим праздником. Вы внесли огромный вклад в Великую Победу, в свободу и безопасность нашей страны, помогали строить «Нижнекамскнефтехим», принимали участие в запуске новых производств. Вы отдали предприятию 18 лет своей жизни. Нам есть на кого равняться, мы гордимся Вами, крепкого Вам здоровья, — обратился к ветерану Марат Фаляхов.



— Спасибо большое за то, что не забываете, оказываете постоянную поддержку и внимание. И мне и папе очень приятно, — сказала дочь фронтовика.

«Вы являетесь показателем чести, отваги и трудолюбия»

Следом делегация «Нижнекамскнефтехима» навестила ветерана Великой Отечественной войны 95-летнего Анаса Хайруллина. Фронтовик вышел сам встречать гостей. Несмотря на свой почтенный возраст, Анас Шафигулович сохраняет ясность ума и бодрость духа. В этом году даже оформил страховку на автомобиль и планирует ездить в огород на машине. Рассаду Анас Шафигулович тоже выращивает сам.

— 9 Мая мой самый любимый праздник. Уже прошло 78 лет с тех пор, как мы победили эту нацистскую гадину, заставили фашистов подписать акт о капитуляции. День Победы я встретил в Восточной Пруссии, тогда мы восстанавливали границу. Вечером нам объявили о том, что война окончена. Мы от радости бросились врассыпную, кричали, падали на землю. Это была большая радость, — со слезами на глазах говорит фронтовик.

Анас Шафигулович рассказал гостям, что попал в армию в 17 лет, служил в пограничных войсках, расположенных в Калининградской области. Отряд, в котором он нес службу, занимался выявлением отдельных фашистских террористических элементов, выдававших себя за мирных жителей. За доблесть и мужество Анас Хайруллин награжден медалью «За победу над Германией».

После армии судьба привела его в Казань, затем в Орск, а оттуда в 1964 году — в строящийся Нижнекамск. В этом же году Анас Шафигуллович устроился на строящийся нефтехимический комбинат. Был назначен руководителем группы пускового комплекса ЦГФУ-1. На предприятии фронтовик проработал 29 лет. Занимался проектной документацией, контролем средств автоматизации и комплектованием оборудования.

Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов поблагодарил Анаса Шафигуловича за вклад в победу, мужество и проявленный героизм, вручил памятные подарки и букет цветов.

— Анас Шафигулович, разрешите поздравить Вас с наступающим праздником. Большое спасибо за ваш труд. Вы являетесь показателем чести, отваги и трудолюбия. Мы Вами гордимся и равняемся на Вас, — сказал он.

— Я очень рад. Это очень важно, что генеральный директор предприятия приходит поздравить с праздником. Очень приятно видеть бывших коллег. Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» всегда долгожданные гости в моем доме. Спасибо за заботу, — ответил ветеран.

Анас Шафигулович поинтересовался, как сегодня идут дела на предприятии, расспрашивал о новшествах, внедряемых на своем родном заводе и с интересом слушал Марата Фаляхова об изменениях, которые происходят на предприятии.

Помимо участников боевых действий памятные подарки, цветы и поздравления в канун 9 Мая получили все труженики тыла, состоящие на учете в Совете ветеранов «Нижнекамскнефтехима». Заботу о них предприятие проявляет на протяжении многих лет. НКНХ перечисляет доплаты к пенсии, выделяет средства на праздники и круглые даты, оформляет бесплатную подписку на корпоративные газеты. Кроме того, к 9 Мая участники Великой Отечественной войны и труженики тыла получают финансовую помощь.

— В течение года наши подразделения заботятся о своих ветеранах, оказывают им поддержку и помощь, а в этот великий для нас день мы уделяем особое внимание нашим ветеранам, разделяем с ними успехи, рассказываем о текущей производственной деятельности. В преддверии Дня Победы мы традиционно приезжаем к ним в гости, чтобы еще раз сказать спасибо за невероятный труд, за тот огромный вклад, который они внесли для благополучия нашей страны и «Нижнекамскнефтехима». Работа каждого ветерана связана с запуском производств, развитием города. Все они стояли у истоков нашего комбината, — подытожил генеральный директор НКНХ Марат Фаляхов.

Лилия Егорова, фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»