Сенатор предложил создать информационную систему для регистрации владельцев электросамокатов

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Нужно создать единую информационную систему для регистрации владельцев электросамокатов. Компании кикшеринга в это время будут направлять данные об арендаторах самокатов и маршрутах их движения. Об этом «РИА Нововсти» заявил член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.

— Необходимо рассмотреть возможность создания единой информационной системы, в которой будут регистрироваться владельцы электросамокатов, а компании кикшеринга будут направлять данные о маршрутах движения самокатов,... арендаторах. Создание системы позволит в кратчайшие сроки устанавливать правонарушителей, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

По его словам, осуществление такой инициативы позволит законодательно закрепить для владельцев самокатов «обязанность оформления... ОСАГО».

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что электросамокаты нужно убрать с городских улиц. Он объяснил, что электросамокаты не должны передвигаться по городским улицам из-за роста ЧП с их участием.

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Елизавета Пуншева