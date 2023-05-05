За год россияне стали выезжать из страны на 26% чаще

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За первый квартал 2023 года российские туристы выезжали из страны на 26,2% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Daily Moscow.

Отмечается, что с января по март 2023 года россияне совершили 4,8 миллиона выездов за границу. Самыми популярными направлениями стали Турция (772,6 тысячи выездов), Таиланд (566,4 тысячи) и ОАЭ (492,7).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также в топ-10 стран вошли Египет (277 тысяч поездок), Шри-Ланка (79 тысяч), Мальдивы (65 тысяч), Индия (63 тысячи), Сербия (31 тысяча), Куба (30 тысяч) и Катар (18 тысяч).

Напомним, россияне стали охотнее путешествовать внутри страны. В этом году количество бронирований отелей на майские праздники возросло на 20% по сравнению с прошлым годом.

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Елизавета Пуншева