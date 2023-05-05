За год россияне стали выезжать из страны на 26% чаще
За первый квартал 2023 года российские туристы выезжали из страны на 26,2% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Daily Moscow.
Отмечается, что с января по март 2023 года россияне совершили 4,8 миллиона выездов за границу. Самыми популярными направлениями стали Турция (772,6 тысячи выездов), Таиланд (566,4 тысячи) и ОАЭ (492,7).
Также в топ-10 стран вошли Египет (277 тысяч поездок), Шри-Ланка (79 тысяч), Мальдивы (65 тысяч), Индия (63 тысячи), Сербия (31 тысяча), Куба (30 тысяч) и Катар (18 тысяч).
Напомним, россияне стали охотнее путешествовать внутри страны. В этом году количество бронирований отелей на майские праздники возросло на 20% по сравнению с прошлым годом.
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