В рамках Зеленого марафона — 2023 пройдут экологические активности

20 мая Сбер проведет в 60 городах страны юбилейный 10-й Зеленый марафон. В Поволжье этот семейный фестиваль пройдет в девяти городах: Перми, Ижевске, Владимире, Чебоксарах, Кирове, Йошкар-Оле, Саранске, Нижнем Новгороде и Набережных Челнах.

Помимо спортивной программы, запланирована серия экологических активностей. В апреле во всех регионах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка уже прошли акции по высадке деревьев. В мае волонтеры Сбера примут участие в субботниках и уберут мусор на зеленых городских территориях и на берегах водоемов. Кроме этого, сотрудники банка участвуют в акции по сбору пластиковых крышечек. Часть из них будет задействована на Зеленом марафоне в экологическом шоу, но основная масса собранных крышечек будет направлена на переработку.

Непосредственно на площадках Зеленого марафона в городах будут организованы специальные зоны для раздельного сбора отходов, где гости и участники марафона смогут сдать вторсырье — пластик и пластиковые крышечки, макулатуру, стекло. Для юных участников Зеленого марафона на площадках будут организованы детские зоны с эко-просветительскими активностями.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Зеленый марафон — это нечто большее, чем крупнейшее беговое событие. Забеги проходят в центральных городских локациях, сопровождаются экологическими мероприятиями и социальными акциями. В этом году забег проводится вместе с фондом «Вклад в будущее». Собранные средства будут использованы для высадки тысяч деревьев, продолжая масштабную программу лесовосстановления, которую уже много лет проводит Сбер».