В России за 3 года закрылась треть салонов красоты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России с 2020 по 2023 год закрылась треть салонов красоты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на анализ данных сервиса «Контур.Фокус».

— Сильнее всего пострадали салоны красоты. Их число стало неуклонно уменьшаться с января 2020 года и к 2023 году упало на 34%. Только в марте и апреле 2023 года отрасль показала незначительный рост, но все еще далека от допандемийных показателей, — отмечается в исследовании.

Кроме того, до июля 2021 года снижалось и количество массажных салонов — закрылось около 30% организаций. Однако позже направление вернулось к прежним показателям, а к началу 2023 года превзошло допандемийный уровень.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Пик закрытий организаций из сферы красоты пришелся на вторую половину 2020 года. Причина — коронавирусные ограничения. Но на пандемии испытания для этой индустрии не закончились: последовал рост курса валюты, подорожали расходные материалы, что сказалось на салонах красоты и парикмахерских, — сообщила руководитель проекта API «Контур.Фокуса» Елена Катаева.

По ее словам, несмотря на сложившиеся условия, с каждым годом количество закрывающихся организаций становится меньше. Так, в 2021 году число закрытий было на 26% меньше, чем в 2020 году, а в 2022 году — на 45% меньше, чем в 2021 году.

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Елизавета Пуншева