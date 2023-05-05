В ВОЗ сообщили о снижении числа летальных исходов от коронавируса на 30%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Около 2,8 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом с 3 по 30 апреля, умерли более 17 тысяч человек. По сравнению с предыдущими 28 днями количество летальных исходов сократилось на 30%, сообщили в ВОЗ.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, на 17% снизилось количество случаев инфицирования. Больше всего новых случаев заболевания зафиксировано в США — 392 480 человек. Здесь зарегистрировано и больше всего умерших — 5 263 человека.

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Елизавета Пуншева