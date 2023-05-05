Украина сбила собственный беспилотник над Киевом
Над Киевом сбили украинский беспилотник. Им оказался БПЛА Bayraktar пишет RT со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что дрон потерял управление. В итоге его решили сбить.
В ночь со 2 на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю — на него были нацелены два беспилотника. Власти России назвали действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на главу государства в преддверии Дня Победы.
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