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Украина сбила собственный беспилотник над Киевом

01:28, 05.05.2023
Украина сбила собственный беспилотник над Киевом
Фото: видео очевидцев (скриншот)

Над Киевом сбили украинский беспилотник. Им оказался БПЛА Bayraktar пишет RT со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что дрон потерял управление. В итоге его решили сбить.

В ночь со 2 на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю — на него были нацелены два беспилотника. Власти России назвали действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на главу государства в преддверии Дня Победы.

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Айрат Назипов
Общество

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