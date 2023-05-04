Президент Венесуэлы в разговоре с Владимиром Путиным осудил атаку Киева на Кремль

Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Мадуро решительно осудил предпринятую киевским режимом попытку нанесения удара по территории Кремля беспилотными летательными аппаратами. От имени своего народа он выразил чувства солидарности и поддержки России.

— В ходе телефонного разговора обсуждены также актуальные вопросы дальнейшего развития российско-венесуэльского стратегического партнерства, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, — отмечается в сообщении.

Фото: pixabay.com

В марте прошлого года глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсиа заявил, что власти страны являются верными союзниками России. Венесуэльский президент Николас Мадуро был одним из лидеров тех стран, которые поддержали решение о спецоперации России на Украине. Он выступил за дипломатическое решение.



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Айрат Назипов