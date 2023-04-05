В РКБ вылечили женщину, которая получила ожоги во время массажа в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Из РКБ выписали 35-летнюю женщину, которая получила ожоги 11% тела во время сеанса массажа в одном из салонов красоты Казани. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе больницы.

— 18 марта 35-летняя женщина отправилась на огненный массаж в один из салонов красоты Казани. Во время процедуры огненного массажа, по словам женщины, мастер накрыла руки клиентки одеялом, облила спиртом и подожгла. Огонь перекинулся на лицо, грудь и плечи, — рассказали нам.

Женщину госпитализировали в РКБ. В течение двух недель ей перевязывали раны и обрабатывали их. После окончания лечения пациентку выписали из больницы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале года в РКБ оказали помощь казанцу, который попал в ДТП в Салехарде. Благодаря родственникам и работодателю мужчину транзитом через Москву доставили самолетами в аэропорт Казани, где его встретили врачи санавиации больницы. Мужчине провели операцию.

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Айрат Назипов