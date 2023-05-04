Скончался доктор технических наук, академик АН Татарстана Ренат Сайфуллин

Фото: пресс-служба КНИТУ

На 93-м году жизни скончался академик АН Татарстана, доктор наук, профессор кафедры технологии неорганических веществ и материалов КНИТУ Ренат Сайфуллин, сообщили в пресс-службе КНИТУ.



Сайфуллин родился 5 июля 1930 года. В 1953 году с отличием окончил КХТИ по специальности «Технология неорганических веществ», был сталинским стипендиатом. С 1953 года — аспирант, с 1956 года — ассистент, с 1961 года — доцент, с 1971 года — профессор кафедры неорганической химии КХТИ. В 1973 году возглавил вновь созданную кафедру технологии неорганических веществ и материалов. С 2020 года до последних дней работал профессором кафедры ТНВМ.

Ренат Саляхович — выдающийся исследователь-химик, основатель научного направления и научной школы «Теория и практика композиционных (гетерофазных) электрохимических покрытий и материалов», автор более 600 научных трудов, в том числе 12 монографий, обладатель 60 авторских свидетельств и патентов. Неутомимый пропагандист и популяризатор науки. Под его руководством и при его научном консультировании подготовлено 28 кандидатских и пять докторских диссертаций.

Кандидат (1958) и доктор (1970) химических наук, профессор, действительный член Академии наук Татарстана (1992), Изобретатель СССР (1980), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1984) и ТАССР (1990), лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники (1994). Удостоен орденов «Знак почета» и «Дружбы народов» и многих других наград. Еще Сайфуллин был почетным гражданином Казани (2015).

Прощание с академиком Сайфуллиным состоится 5 мая с 10.00 до 10.30 в поминальном зале морга ГКБ №7 по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д. 54.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко