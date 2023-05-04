Татарстан вошел в топ-10 регионов, где россияне боятся наступления нейросетей

В России провели исследование «Национального индекса тревожностей КРОС» за I квартал 2023 года. Исследование выявляет и ранжирует тревожности россиян на основе анализа СМИ и социальных медиа (данные есть в распоряжении «Реального времени»).



В топ-10 регионов, в которых россияне больше всего опасались развития наступления нейросетей, вошли (по убыванию):

Москва;

Санкт-Петербург;

Новосибирская область;

Калининградская область;

Краснодарский край;

Московская область;

Самарская область;

Республика Татарстан;

Севастополь.

В исследовании указывается, что основой для тревожности «Наступление нейросетей на человека» стали различные прогнозы о том, в каких профессиях искусственный интеллект и роботы смогут заменить человека в будущем.

Фото: flickr.com

В марте глава SpaceX Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и еще 1000 специалистов IT-индустрии распространили письмо, в котором призвали ввести на полгода мораторий на разработку систем ИИ более мощных, чем GPT4.

Автор исследования Андрей Лебедев отметил появление «новых тревожностей», которые раньше вообще не фиксировались: например, ЧВК «Редан» и собственно наступление нейросетей. Он отмечает, что «тревожность граждан в связи с наступлением нейросетей, это, вероятно, долгосрочный тренд, так как они и дальше будут активней проникать в нашу жизнь».

Один из главных страхов опрошенных вероятность выхода ИИ из-под контроля человека.

Фото: flickr.com

В топ-5 тревожностей у россиян также попали «Ход СВО», «Диверсии на территории РФ», «Слухи о мобилизации», «Деятельность ЧВК «Редан». Озабоченность вызывают и темы, связанные с импортозамещением, а именно дефицит автозапчастей.



С развитием технологий ИИ создаются в том числе и цифровые копии реальных людей. Так, недавно с помощью искусственного интеллекта создали цифровую версию Владимира Ленина. С помощью технологий была восстановлена речь, манера поведения и мышления лидера Октябрьской революции. А в начале апреля председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что партия создаст первый в мире политический алгоритм, который назовут «Жириновский».

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Илина Хакимова