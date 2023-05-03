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Планировавший выступить в Казани рэпер Loqiemean отменил концерты в России

20:04, 03.05.2023
Планировавший выступить в Казани рэпер Loqiemean отменил концерты в России
Фото: wikipedia.org

Российский хип-хоп исполнитель Loqiemean (Роман Худяков) отменил тур по России. Он должен был выступить в Казани 20 мая.

— К сожалению, я был вынужден отменить свои выступления по российским городам из-за потока лжи, инициированного в мою сторону некоторыми блогерами, — написал он в своем telegram-канале.

Он выразил надежду, что вернется на сцену через «какой-то период времени». Также рэпер рассказал о возможности сдать купленный билет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Накануне глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что ее организация направила в Генпрокуратуру заявление с требованием запретить в России концерты Loqiemean, отмечая, что рэпер выступает против спецоперации.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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