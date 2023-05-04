Эксперт рассказал, как защититься от клещей

В начале мая клещи проявляют наибольшую активность. В связи с этим людям стоит быть внимательнее и использовать средства защиты. Об этом рассказал заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.

По его словам, в основном клещи прячутся в кустах и траве. Отправляясь на природу, следует быть осторожнее. Лучше всего от паразитов защитят репелленты с содержанием циперметрина. Однако они стоят дорого, отметил Гофштейн. Для обработки он посоветовал препарат «Ципертрин».

— Он стоит относительно дешево, причем еще разводится, и если этим препаратом побрызгать одежду и выйти к клещу в гости, то клещ с отвращением от вас отвернется. Таким образом можно неплохо сэкономить, — цитирует эксперта Daily Moscow.

2 мая сообщалось, что в России выявили первые случаи заражения клещевым энцефалитом, с начала года с укусами клещей к медикам обратились более 21,7 тыс. Прививку от клещевого энцефалита сделали более 1,7 млн россиян, тогда как за аналогичный период прошлого года привили порядка 1,4 млн.

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Елизавета Пуншева