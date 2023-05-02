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Татарстанцев предупредили о сильном ветре 3 мая

16:38, 02.05.2023
Татарстанцев предупредили о сильном ветре 3 мая
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий в среду, 3 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Завтра днем и вечером в Татарстане местами ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 15—17 м/с.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане в первые сутки мая среднесуточные температуры превысили норму на 10 градусов. Днем 1 мая в регионе установилась жаркая погода — температуры воздуха достигали +32 градусов. Минувшей ночью они составили от +10 до +17°С.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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