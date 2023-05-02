Apple и Google разрабатывают технологию защиты от слежки
Компании Apple и Google объединились в вопросе разработки технологии защиты от «нежелательной слежки». Информация опубликована на сайте Apple.
Речь идет о слежке при помощи Bluetooth-меток. Отмечается, что они создали «огромное преимущества» для пользователей, но потенциально их можно использовать для неправомерного отслеживания человека.
Идею о создании единой технологии защиты поддержали производители популярных трекеров вещей — Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security и Pebblebee.
Не исключено, что технология будет создана к концу 2023 года. Затем ее планируют встроить в новые версии iOS и Android.
В 2021 году миллиардер Павел Дуров обвинил Apple «в цензуре и слежке по указанию Китая». Он отметил, что технологические компании часто предпочитают прибыль свободе.
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