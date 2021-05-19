Дуров выступил с критикой Apple

Основатель Telegram Павел Дуров в очередной раз выступил с критикой Apple. Миллиардер опубликовал пост в своем telegram-канале, в котором обвинил известную во всем мире компанию в цензуре и слежке по указанию Китая. Он ссылается на The New York Times.

Дуров отметил, что технологические компании часто предпочитают прибыль свободе.

«Apple очень эффективно реализует свою бизнес-модель, основанную на продаже устаревшего оборудования по завышенной цене клиентам, заблокированным в их экосистеме», — написал он.

Дуров заявил, что благодаря Apple Коммунистическая партия Китая имеет полный контроль над приложениями и данными всех своих граждан, которые полагаются на iPhone.

В прошлом году Дуров рассказал о требовании Apple удалить три телеграм-канала, связанных с белорусской оппозицией. Эти каналы раскрывают данные силовиков. Затем он раскритиковал новый iPhone 12 Pro. Новый смартфон выглядит как громоздкий вариант iPhone 5, выпущенный еще в 2012 году. Только в новом гаджете «уродливый набор камер, которые выпирают на трех разных высотах», считает Дуров.

Алексей Нечаев