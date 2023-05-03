Эксперт Роскачества предупредил об активизации мошенников в начале туристического сезона

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С началом сезона отпусков активность стали проявлять кибермошенники. Они создают сайты-клоны и фейковые профили в социальных сетях и мессенджерах, на которые ведут фишинговые ссылки. Чтобы вызвать максимальное доверие, мошенники используют отзывы и телефоны служб поддержки реальных турагентств, что усложняет возможность выявить обман. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

— Тщательно проверяйте турфирму, прежде чем отправиться с ее помощью в путешествие. Если вам предлагают большую скидку в 10—50% при условии полной предоплаты, лучше откажитесь. Если предлагают провести оплату путем перевода на карту или электронный кошелек, это тоже, скорее всего, обман, — отметил он.

Фото: pixabay.com

По словам Кузьменко, бывают случаи кражи мошенниками баллов, милей и скидочных карт. Особенно это актуально в сфере туризма, так как зачастую авиакомпании начисляют бонусы в рамках программ лояльностей.

— Злоумышленники взламывают аккаунты пользователей через фишинговые письма с рекламным предложением, поэтому нужно устанавливать сложный пароль — от восемь символов с комбинацией регистров и добавлением цифр, а также перепроверять сайты, на которые вы попали из рекламных сообщений перед тем, как вводить там свои учетные данные, — подытожил эксперт.

Напомним, количество случаев хищения денег с банковских счетов в России сократилось впервые за 7 лет. В 2022 году оно снизилось на 15,3%, до 877 тысяч, по сравнению с предыдущим годом.

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Елизавета Пуншева