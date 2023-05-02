Владельцем группы компаний Natura Siberica стала АФК «Система»

Корпорация АФК «Система» приобрела 100% долей в уставном капитале «Органик Рус», владеющей российским производителем косметики Natura Siberica, сообщает ТАСС.



В АФК «Система» не стали разглашать сумму сделки. Президент компании Тагир Ситдеков выразил уверенность в том, что Natura Siberica сможет занять лидирующие позиции на косметическом рынке России с помощью инвестиций АФК «Система» и экспертизы по построению лидеров в сфере ретейла.

ГК Natura Siberica планирует запуск предприятий в Московской области, сообщил гендиректор ГК Феликс Либ. Ожидается, что производственные мощности вырастут как минимум вдвое. Также Natura Siberica представит центр исследований и разработок для создания высокотехнологичных рецептур и выпустит сотни новинок косметической продукции для российского и зарубежного рынков.

Фото: naturasiberica.ru

В сентябре 2021 года Natura Siberica временно закрывала магазины и приостанавливала выпуск продукции.



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Маргарита Головатенко