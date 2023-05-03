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«Российские вина много привозили различных наград»

02:28, 03.05.2023 1
«Российские вина много привозили различных наград»
Фото: pxhere.com

Российские вина уже давно вышли на мировой уровень. Об этом сообщает Daily Moscow со ссылкой на ведущего российского винного эксперта и критика, члена Союза сомелье и экспертов России Дениса Руденко.

— Российские вина много привозили различных наград международных винных конкурсов, причем именно последних лет, в частности 2015, 2016, 2017 годы, еще до начала всех этих событий, — отметил он.

По словам Руденко, российские вина популярны на нижнем и среднем ценовом уровне. При этом сейчас появляются напитки, которые могут занять и топовые позиции.

Руденко уже сообщал, что популярность грузинских вин в России сохраняется уже со времен СССР. Сейчас жители страны любят их из-за легкости и вкуса.

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Елизавета Пуншева
Общество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 май
    В единичном экземпляре могут делать...
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