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Татарстанцев предупредили об ухудшении погоды во вторник, 2 мая

16:05, 01.05.2023 1
Татарстанцев предупредили об ухудшении погоды во вторник, 2 мая
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

На территории Татарстана во вторник, 2 мая, местами ожидаются гроза и сильный дождь. Порывы ветра будут достигать 15—20 м/с, локально — 23 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани днем в понедельник, 1 мая, воздух прогрелся до +30,4°С. Такую температуру зафиксировал один из пунктов наблюдения.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 май
    Ничего, недельку померзнем, лето все равно не за горами
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