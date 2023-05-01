Татарстанцев предупредили об ухудшении погоды во вторник, 2 мая
В Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.
На территории Татарстана во вторник, 2 мая, местами ожидаются гроза и сильный дождь. Порывы ветра будут достигать 15—20 м/с, локально — 23 м/с.
В Казани днем в понедельник, 1 мая, воздух прогрелся до +30,4°С. Такую температуру зафиксировал один из пунктов наблюдения.
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