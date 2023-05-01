На молодежный автобусный тур по районам Татарстана выделят 9 млн рублей
В 2023 году в Татарстане планируют организовать молодежный автобусный тур по районам республики под названием «Время первых». На это из регионального и федерального бюджета готовы выделить 9 миллионов рублей, выяснило «Реальное время».
Тур представляет собой комплекс просветительско-развивающих мероприятий с презентацией возможностей проектов в сфере государственной молодежной политики в каждом из 45 муниципальных образований республики. Он также должен охватить как минимум десять детских оздоровительных лагерях.
Ожидается, что в мероприятиях примут участие не менее 27,7 тысячи человек. К участию в проекте приглашаются учащиеся 5—11 классов, студенты ссузов и отдыхающие в детских оздоровительных лагерях.
В каждом районе Татарстан в день будет проводится как минимум два мероприятия. Всего их будет не менее 166. На каждом из них должны присутствовать 150—200 представителей молодежи.
Организатора молодежного автобусного тура ищет Министерство по делам молодежи Татарстана. Исполнение контракта будет проходить в несколько этапов: первый — с даты его заключения по 31 августа, второй — с 1 сентября по начало ноября текущего года.
Организация тура включает в себя подготовку места его проведения мероприятия, разработку просветительско-развивающей программы с использованием методик неформального образования, подготовку выступлений гостей, интерактивной развивающей игры. В задачи исполнителя также входит обеспечение транспортом до мест проведения мероприятий и организация работы штаба проекта.
Напомним, к октябрю в Татарстане намерены открыть первичные отделения общероссийского «Движения первых» во всех школах и колледжах, а также в большинстве молодежных клубов. К 1 сентября перед республиканским отделением стоит задача обучить хотя бы одного человека из каждой школы и колледжа — «чтобы в каждом первичном отделении был человек, который будет наставлять детей».
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