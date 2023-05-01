На молодежный автобусный тур по районам Татарстана выделят 9 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В 2023 году в Татарстане планируют организовать молодежный автобусный тур по районам республики под названием «Время первых». На это из регионального и федерального бюджета готовы выделить 9 миллионов рублей, выяснило «Реальное время».

Тур представляет собой комплекс просветительско-развивающих мероприятий с презентацией возможностей проектов в сфере государственной молодежной политики в каждом из 45 муниципальных образований республики. Он также должен охватить как минимум десять детских оздоровительных лагерях.

Ожидается, что в мероприятиях примут участие не менее 27,7 тысячи человек. К участию в проекте приглашаются учащиеся 5—11 классов, студенты ссузов и отдыхающие в детских оздоровительных лагерях.

В каждом районе Татарстан в день будет проводится как минимум два мероприятия. Всего их будет не менее 166. На каждом из них должны присутствовать 150—200 представителей молодежи.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Организатора молодежного автобусного тура ищет Министерство по делам молодежи Татарстана. Исполнение контракта будет проходить в несколько этапов: первый — с даты его заключения по 31 августа, второй — с 1 сентября по начало ноября текущего года.

Организация тура включает в себя подготовку места его проведения мероприятия, разработку просветительско-развивающей программы с использованием методик неформального образования, подготовку выступлений гостей, интерактивной развивающей игры. В задачи исполнителя также входит обеспечение транспортом до мест проведения мероприятий и организация работы штаба проекта.

Напомним, к октябрю в Татарстане намерены открыть первичные отделения общероссийского «Движения первых» во всех школах и колледжах, а также в большинстве молодежных клубов. К 1 сентября перед республиканским отделением стоит задача обучить хотя бы одного человека из каждой школы и колледжа — «чтобы в каждом первичном отделении был человек, который будет наставлять детей».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина