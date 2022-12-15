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Бюджет Иннополиса на 2023 год будет бездефицитным

18:45, 15.12.2022
Бюджет Иннополиса на 2023 год будет бездефицитным
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в рамках заседания совета Иннополиса приняли бюджет на 2023 и на плановый период 2024—2025 годов. Об этом сообщил депутат градсовета Адель Ягудин.

Общий доход бюджета в 2023 году составит 196 млн рублей. При этом дефицит не прогнозируется.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Иннополисе работают около 500 компаний, создавшие более 5 тысяч рабочих мест. За 2021 год выручка всех компаний составила около 40 млрд рублей, более 4,4 млрд налогов и сборов уплачены в бюджеты всех уровней.

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Диана Фатыхова
Общество Татарстан

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