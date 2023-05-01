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В России за неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 10,9%

12:56, 01.05.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 10,9%
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заболеваемость COVID-19 за неделю в России снизилась на 10,9%, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Число госпитализаций пациентов сократилось на 2,3% в пересчете на 100 тыс. жителей.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 25 регионах. Заболеваемость выросла в 14 субъектах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 4 242 случая заболевания COVID-19, госпитализированы 364 человека. Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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