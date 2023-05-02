Россиянам посоветовали проверять свою кредитную историю раз в год

Как минимум раз в год следует проверять свою кредитную историю, рассказала «РИА Новости» начальник управления потребительского кредитования МКБ Юлия Дормидонтова.



Первый способ — портал «Госуслуг». На сайте нужно выбрать услугу «Получение информации о вашей кредитной истории», после чего ЦБ в течение дня сформирует список БКИ, в которых хранится кредитная история обратившегося. Нужная информация хранится в нескольких БКИ. Нужно выбрать одно, перейти на сайт, пройти регистрацию и запросить отчет. Кредитная история предоставляется бесплатно два раза в год.

Второй способ — запрос в Центробанк. На официальном сайте ЦБ в разделе «Кредитные истории» нужно заполнить форму «Запрос на предоставление сведений о бюро кредитных историй» и указать адрес электронной почты, куда и придет ответ.

Самый быстрый способ узнать кредитную историю — запросить ее напрямую в Национальном бюро кредитных историй. Потребуется зарегистрироваться на сайте НКБИ и подтвердить аккаунт через «Госуслуги». На главной странице сайта в табличке «Кредитная история» нужно нажать на «Получить онлайн», и сразу будет сформирован файл со всеми деталями по кредитам и вашим кредитным рейтингом.

Фото: pixabay.com

В начале апреля среднее количество розничных кредитов на одного российского заемщика составило 2,3 кредита. Наибольшее число кредитов на одного заемщика приходится на возрастной диапазон граждан от 25 до 30 лет.



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Маргарита Головатенко