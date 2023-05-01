Сегодня в Казани ожидается переменная облачность и до +30 градусов
В понедельник, 1 мая, в Казани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.
Днем в Казани потеплеет до 28—30 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +26 до +31°С.
Синоптики также прогнозируют в Казани юго-восточный с переходом на южный ветер 5—10 м/с, местами порывами до 10 м/с, местами порывами до 14 м/с.
В ГК МЧС России по Татарстану предупредили о грозе и сильном южном ветре на территории республики. В ведомстве при осадках советуют быть осторожными, при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым