МЧС предупредило татарстанцев о грозе и сильном ветре 1 мая

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На территории Татарстана 1 мая ожидаются гроза и сильный южный ветер порывами 15-20 м/с. Об этом предупреждают в ГУ МЧС России по республике.

В ведомстве при осадках советуют быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач. Кроме того, владельцам частных домов следует принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

При сильном ветре рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно не оставлять без присмотра детей. Если при ветре человек находится на улице, стоит укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.

В случае грозы нужно остановить движение транспорта (мотоцикла или велосипеда) и переждать непогоду на расстоянии примерно 30 метров от него. Не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться и закрыть окна машины.

По прогнозу Гидрометцентра республики, в понедельник, 1 мая, температура воздуха в Татарстане может подняться до +30 градусов. При этом погода будет облачная, а местами возможен и небольшой дождь.

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Елизавета Пуншева