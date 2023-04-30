Меркель заявила о своих попытках предотвращения конфликта на Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что использовала все средства, которые были в ее распоряжении, чтобы попытаться предотвратить нынешний конфликт на Украине.

— Я использовала все, что было в моем распоряжении, чтобы попытаться предотвратить эту ситуацию. <...> То, что это не удалось, не является доказательством того, что пытаться было неправильно, — подчеркнула она. Дипломатия, как заметила экс-канцлер ФРГ, это необходимость, цитирует ее ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Она выразила беспокойство за Украину. По ее словам, в Европейском совете Германия и Франция предприняли усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины.

— К моему большому огорчению, было довольно много тех, кто не был в этом заинтересован, — подчеркнула Меркель.

В декабре бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала цель Минских соглашений. По ее словам, Украина использовала время прекращения огня, чтобы стать сильнее. Она отметила, что современная Украина совсем не похожа на ту, что была в 2014 году.

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Елизавета Пуншева