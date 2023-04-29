С начала года аграрии Татарстана получили 5 млрд рублей господдержки

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров сообщил, что в республике продолжается работа по доведению до хозяйств средств господдержки. По его словам, на сегодняшний день региональные аграрии уже получили 5 млрд рублей.

Министр уточнил, что 2,3 млрд из них направлены на поддержку растениеводства и мелиорации земель, а еще 2,3 млрд — на поддержку животноводства. Также на поддержку малых форм хозяйствования и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, — 333,2 млн, на техническую и технологическую модернизацию агропромышленного комплекса — 396 млн, по прочим направлениям — 139,6 миллиона.

Как отметил Зяббаров, в мае этого года планируется выплатить еще около 1,3 млрд рублей субсидий.

Фото: realnoevremya.ru/Алексей Вангаев (архив)

Также сегодня Марат Зяббаров сообщил, что из предстоящих объемов ярового сева в 1,8 млн га в республике уже реализовано 1,1 млн га (60% к плану).

Он уточнил, что из них зерновые составляют 70%, сахарная свекла — 81%, рапс — 55%, подсолнечник — 51%. По его словам, погода прошедшей декады позволила выйти на производительность полевых работ до 94 тысяч га за сутки.

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Максим Кокунин