При поддержке СИБУРа в Нижнекамске высадили пихтовую аллею

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

50 пихт высадили участники экологической акции в лесном массиве в районе поселка Красный Ключ. Они восполнили погибшие пихты, которые некогда росли в этом лесу. На сегодняшний день в Нижнекамском лесничестве осталась единственная пихта, от нее и начали посадку молодых саженцев.

«Пихтовая аллея купцов Стахеевых» — главная идея проекта «Хранители леса» автономной некоммерческой организации в сфере охраны окружающей среды «ЭкоМир». Ее цель — восстановление объекта культурного наследия на территории поселка Красный Ключ Нижнекамского района. Этот исторический и экологический проект стал победителем грантового конкурса местных инициатив программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Проект для претворения в жизнь выбрал общественный совет «Нижнекамскнефтехима».

— Я очень рада, что наш проект сегодня воплотится в жизнь, он состоялся благодаря поддержке СИБУРа и Общественного совета. Когда я узнала, что в городе осталась всего одна пихта, родилась идея восстановить численность этих деревьев, как оказалось, при купцах Стахеевых у нас здесь росло 500 пихт. Сегодня все неравнодушные горожане пришли, чтобы своими руками посадить пихты, которые разместятся вдоль прогулочной дорожки из Нижнекамска до Красного Ключа и со временем станут украшением этого леса, — отметила автор проекта, руководитель АНО «ЭкоМир» Гузель Абдуллина.

Дать новую жизнь пихтовой аллее пришли представители Общественного совета НКНХ, воспитанники школьного лесничества, юные спортсмены хоккейной команды «Реактор», экологи города, воспитанники школьного лесничества Красноключинской школы.

Участники распределились по участкам и приступили к посадке.

— Сегодня мы с удовольствием в этот теплый солнечный день пришли сажать пихты, внести свой маленький вклад в их возрождение в Нижнекамске. Наши воспитанники — экологические активисты, мы более двух лет раздельно собираем пластик, крышечки, макулатуру, батарейки для их вторичной переработки и, конечно, не могли оставить без внимания эту акцию, — рассказала преподаватель школы-интерната для детей с ОВЗ Расиля Денисламова.

Пихты прибыли в город из Кировской области, ухаживать за ними будет Нижнекамское лесничество, которое и определило место посадки для саженцев. Его представители объясняли эковолонтерам, как правильно сажать деревья. Необходимый инвентарь для посадки и средства для полива предоставил исполком НМР.

— Маршрут выбран неслучайно, сибирские пихты растут в смешанных лесах, им нужна затененность для лучшей приживаемости. Они очень хорошо поглощают углекислый газ, очищая воздух в городской среде. Хочу поблагодарить СИБУР за поддержку таких экологически важных инициатив горожан — рассказал государственный лесной инспектор Алексей Кузьмин.

— В 1994 году я работал здесь лесничим и уже тогда мечтал о том, чтобы была возрождена Стахеевская пихтовая аллея. Пихты очень полезные, целебные деревья. Эту идею я озвучил руководителю АНО «ЭкоМир», и, как видите, сегодня мы сажаем пихты, — рассказал Эдуард Иванов, начальник Нижнекамского межрайонного отдела Государственного отдела по биологическим ресурсам РТ.

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В благородном деле активность проявили воспитатели детского сада №70 «Витаминка», старшее поколение нижнекамцев, представители благотворительной организации «Твори добро».

— Мы с мамой сегодня пришли в составе благотворительной организации, я сам сажаю деревья впервые, и мне это очень понравилось, от пихты очень приятный аромат исходит, теперь я буду следить за ростом этого дерева и при возможности сам поливать, — поделился впечатлениями участник акции — школьник Нурсултан Айметдинов.