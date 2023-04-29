За год число осужденных за экономические преступления в России выросло до 11 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В России число осужденных за экономические преступления за год возросло. Так, в 2022 году обвинительные приговоры вынесли почти 11 тысячам человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистику судебного департамента при Верховном суде.

Отмечается, что глава Уголовного кодекса, посвященная преступлениям в сфере экономической деятельности, насчитывает 60 статей, предусматривающих ответственность за уклонение от уплаты налогов, незаконные получения кредитов, манипулирование рынком и другое.

Всего за год по этим преступлениям осуждено 10,7 тысячи человек, из которых более трети полностью признали свою вину. Еще 113 пошли на сделку с правосудием и активно способствовали раскрытию дела. Вместе с этим дела 2,8 тысячи человек были прекращены, а оправданы 56 подсудимых.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам января — ноября 2022 года Татарстан занял 11-е место в рейтинге Генеральной прокуратуры России по количеству преступлений экономической направленности. Впервые с начала года республика выбралась из десятки лидеров. Подробности — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин