Владимир Путин о развитии местного самоуправления / Реальное время Live
Президент России Владимир Путин в четверг, 20 апреля, проведет Заседание Совета при Президенте по развитию местного самоуправления. На обсуждение будут вынесены вопросы кадрового потенциала муниципальной службы, задачи пространственного развития муниципальных образований, а также особенности работы местного самоуправления в единой системе публичной власти. Заседание пройдёт в преддверии Дня местного самоуправления, отмечаемого 21 апреля. Совет является консультативно-совещательным органом, созданным в целях совершенствования государственной политики в области местного самоуправления. В его состав входят главы муниципальных образований всех уровней — от крупных городов и районов до небольших сельских поселений.ОбществоВласть
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