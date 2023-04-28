Sabah: Россия и Турция договорились о новой платежной системе для туристов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Москва и Анкара достигли договоренности о новой платежной системе для российских туристов. Об этом сообщает RT со ссылкой на Sabah.

— Российские туристы смогут использовать деньги на своих счетах с помощью дебетовой карты, — сказано в материале.

Не исключено, что все будет готово к летнему сезону.

Фото: flickr.com

Сейчас российские туристы могут использовать карту системы «Мир» для снятия наличных и оплаты услуг в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии, Абхазии и на Кубе. Власти последней рассчитывают, что уже в этом году россияне смогут расплачиваться на острове картами «Мир». Бразилия рассматривает возможность принимать «Мир» в своей стране.



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Айрат Назипов