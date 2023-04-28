Работодатели Татарстана могут получить компенсацию расходов на охрану труда

Фото: предоставлено ОСФР по РТ

С 2011 года государство стимулирует работодателей к улучшению условий труда. В связи с этим они могут использовать часть страховых взносов на профилактику по сокращению производственных травм и профессиональных заболеваний.

«Социальный фонд России также заинтересован в снижении количества несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, поэтому в Республике продолжается прием документов от страхователей на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению травматизма. С соответствующим заявлением и полным комплектом документов работодатели могут обратиться в ОСФР по месту регистрации до 1 августа этого года», — напомнил управляющий региональным Отделением фонда Эдуард Вафин.

Следует отметить, что в 2023 году для сокращения производственного травматизма и профессиональных заболеваний работодатели имеют право использовать 20% от начисленных ранее страховых взносов за вычетом расходов на обязательное социальное страхование. Объем средств может быть увеличен до 30%, если страхователь также планирует направить их на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного и пенсионного возраста.

Всего страхователи могут направить средства на 16 мероприятий по охране труда. Наиболее популярные:

проведение специальной оценки условий труда;

проведение обязательных периодических медицинских осмотров;

приобретение отдельных приборов, оборудования, систем, непосредственно предназначенных для мониторинга состояния здоровья работников прямо на рабочем месте;

санаторно-курортное лечение сотрудников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.

«На обеспечение этих и других целей в рамках охраны труда Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан планирует направить более 545 миллионов рублей», — подытожил Эдуард Вафин.

Более подробно о финансовом обеспечении предупредительных мер, а также о документах, которые необходимы для подачи заявления на компенсацию, и сведениях о ходе рассмотрения обращений можно узнать в специальном разделе на официальном сайте СФР.

Реклама. СФР по РТ