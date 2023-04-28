Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» присоединились к акции «Диктант Победы»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа приняли участие во всероссийской акции «Диктант Победы». Площадка для проведения тестирования среди нефтехимиков была организована на базе профсоюзной организации предприятия. Здесь свои знания об исторических событиях проверили порядка 50 работников предприятия.

— Есть потребность, и мы заявились на участие в акции. На данной площадке проводим ее третий год подряд. Участников немного, но тем не менее есть желающие, которые хотят написать и проверить свои знания — насколько глубоко они погружены в историю Великой Отечественной войны. Хотелось, чтобы больше молодежи знали историю и какой ценой досталась нам победа, — сказал председатель первичной профсоюзной организации «СИБУР — профсоюз «Нижнекамскнефтехим» Олег Шумков.



Специальных навыков для прохождения тестирования не требовалось. Однако пользоваться гаджетами и справочными материалами было запрещено. Каждый участник получил для выполнения задания бланки для заполнения анкеты и ответов, а также черную гелевую ручку и георгиевскую ленточку в подарок.

— Считаю необходимым принять участие в акции, вспомнить о подвиге наших родителей, дедов — тех, кто отстаивал мир на земле. Чтобы не забывали наши дети и внуки, как на самом деле писалась история, как добывалась победа, — говорит главный эксперт службы управления надежности «Нижнекамскнефтехима» Андрей Черепанов.

Тест «Диктанта Победы» включал 25 заданий, которые были посвящены общей военно-исторической тематике. На них выполнение отводилось 45 минут. Встречались участникам и необычные вопросы. Так, нефтехимикам предстояло ответить, какое прозвище получил вещмешок у советских солдат и назвать танк, наводивший ужас на немецких захватчиков.

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— В прошлом году на «Нижнекамскнефтехиме» проходили тестирование 48 человек — все они получили сертификаты. Есть, конечно, сложные вопросы. Ответить на них непросто — нужны большие знания, но работники НКНХ всегда справляются, — добавил эксперт по корпоративной культуре и социальному развитию «Нижнекамскнефтехима» Фанзил Шигапов.



Также нефтехимики могли пройти тест и в формате онлайн. Свои результаты они смогут узнать сразу после завершения акции в личном кабинете. Для тех, кто выбрал региональную площадку и пришел лично, итоги станут доступны в июне 2023 года на сайте диктантпобеды.рф.

