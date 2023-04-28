Путин: Росавиация должна переходить на цифровизацию воздушного движения

Президент России Владимир Путин заявил, что Росавиация должна активнее работать над цифровизацией воздушного движения. Об этом он сообщил на на совещании по развитию беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево».



— Если Росавиация будет работать в том же режиме, как сегодня, как по рейсовым самолетам, то никакого развития беспилотной авиации у нас не будет, — заметил глава государства.

Путин подчеркнул, что «нужно коренным образом изменить работу». Причем не просто что-либо улучшить, а «коренным образом изменить». Глава государства указал, что Росавиации нужно переходить на цифровизацию организации воздушного движения.

— Если Росавиация в состоянии начать эту работу, то пусть они делают это. Если нет, то нам придется создать какую-то параллельную организацию, иначе ничего не получится, — констатировал президент.

Глава Минтранса Виталий Савельев, отвечая президенту, заявил, что замечание учтено и Савельев полностью согласен с президентом. Путин добавил, что ждет от Савельева предложений по созданию цифровой платформы.

Также глава России заявил, что беспилотная отрасль является очень перспективной, объем отечественных инвестиций может достичь 1 трлн рублей, а развитие беспилотников поднимает конкурентоспособность любой экономики «коренным и серьезным образом».



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Илина Хакимова