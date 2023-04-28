Новости общества

22:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин: Росавиация должна переходить на цифровизацию воздушного движения

08:13, 28.04.2023
Путин: Росавиация должна переходить на цифровизацию воздушного движения
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Росавиация должна активнее работать над цифровизацией воздушного движения. Об этом он сообщил на на совещании по развитию беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево».

— Если Росавиация будет работать в том же режиме, как сегодня, как по рейсовым самолетам, то никакого развития беспилотной авиации у нас не будет, — заметил глава государства.

Путин подчеркнул, что «нужно коренным образом изменить работу». Причем не просто что-либо улучшить, а «коренным образом изменить». Глава государства указал, что Росавиации нужно переходить на цифровизацию организации воздушного движения.

— Если Росавиация в состоянии начать эту работу, то пусть они делают это. Если нет, то нам придется создать какую-то параллельную организацию, иначе ничего не получится, — констатировал президент.

Глава Минтранса Виталий Савельев, отвечая президенту, заявил, что замечание учтено и Савельев полностью согласен с президентом. Путин добавил, что ждет от Савельева предложений по созданию цифровой платформы.

Также глава России заявил, что беспилотная отрасль является очень перспективной, объем отечественных инвестиций может достичь 1 трлн рублей, а развитие беспилотников поднимает конкурентоспособность любой экономики «коренным и серьезным образом».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова
ОбществоВластьТехнологии

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также