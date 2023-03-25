Совфед предложил разработать закон, определяющий правовой статус беспилотных автомобилей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Комитет Совфеда России по экономической политике предложил кабмину рассмотреть возможность подготовки законопроекта, определяющего правовые основы применения беспилотного транспорта. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что проект должен будет содержать детализацию по отраслям. В качестве таких сенаторы предлагают рассмотреть: основные правила эксплуатации беспилотного транспорта, вопросы обеспечения безопасности на территории страны, основы регистрации, сертификации, лицензирования видов транспортной деятельности с применением беспилотных средств.

Кроме того, они рекомендовали рассмотреть общие принципы ответственности всех участников процесса, связанного с эксплуатацией беспилотных транспортных средств, в том числе с помощью применения технологии искусственного интеллекта.

Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, в Иннополисе уже установили экспериментальный правовой режим для беспилотников. Соответствующее решение было принято депутатами в январе на 40-м заседании Государственного совета Татарстана.

— В рамках специального правового регулирования для цифровых инноваций, созданных ФЗ «О регуляторных песочницах», в минувшем году на территории Иннополиса по решению правительства России установлен экспериментальный правовой режим для высокоавтоматизированных транспортных средств первой и второй категории. Это была инициатива компании «Яндекс». Сегодня вашему вниманию представлена еще одна инициатива Центра организации движения беспилотных транспортных средств по установлению в Иннополисе специальной пилотной зоны для тестирования перспективных технологий широкого применения беспилотных авиационных систем, — рассказывал председатель Комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин.

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Максим Кокунин