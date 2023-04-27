Татарстанцы написали «Диктант Победы» — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Татарстане состоялась акция «Диктант Победы». В этом году Международный исторический диктант на тему Великой Отечественной войны провели на 198 открытых площадках республики, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Участникам диктанта нужно было вставить пропущенное слово в тексте, назвать автора посвященной войне поэмы или написать название города, где проходили боевые действия. В некоторых случаях требовались глубокие знания истории.

В Нурлате «Диктант Победы» писала труженица тыла Мария Платонова. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 9 лет.

— Все понравилось. Все хорошо было. Организованно. Все приветливые, — не скрывала своих эмоций пенсионерка.

Акция прошла уже в пятый раз. В этом году «Диктант Победы» писали в 47 странах мира.

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Айрат Назипов