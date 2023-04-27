В выходные в Казани откроют историческую часть зооботсада — ее закрывали на зиму

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Историческую часть казанского зооботсада откроют для посетителей уже 29 апреля. Она была закрыта на зиму.

Как отметили в пресс-службе сада, на территории уже зацвели тюльпаны, нарциссы, абрикос и другие растения.

Кроме того, там содержатся алтайские маралы, пятнистые олени, рептилии, белый медведь Терпей, бурые медведи Фома и Маша, харзы Бруно и Дин и другие животные.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В январе этого года, «Реальное время» писало о реставрации старинной части казанского зооботсада. Планировалось привести в порядок кирпичный дом с подвальным этажом и деревянным мезонином.

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Айрат Назипов