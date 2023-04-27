В аварии со скорой в Татарстане пострадали три человека

Фото: МВД по Татарстану

Крупная авария произошла на 43-м километре автодороги Казань — Оренбург. Там столкнулись «Газель» и автомобиль скорой помощи.

— Водитель автомобиля «Газель» двигался со стороны Казани в направлении Оренбурга, начал маневр поворота налево в деревню Державино. В этот момент его обгонял автомобиль Ford Transit (скорая помощь с маяками). Он двигался в Болгары, произошло столкновение, — рассказали в МВД по Татарстану.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель «Газели», фельдшер скорой, пациент скорой, которого везли. На месте работают экстренные службы.

Фото: МВД по Татарстану

В начале года смертельная авария с участием автобуса и скорой помощи произошла в Казани на перекрестке улиц Академика Парина — Мавлютова. В результате ДТП погибла пенсионерка 1942 года рождения, находящаяся в скорой. Травмы получили фельдшер и сопровождающая пациентку женщина.

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Айрат Назипов