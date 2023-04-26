В Казани пройдет Кубок «Рубина»

В воскресенье, 30 апреля, в честь 65-летия клуба в парке «Урам» состоится турнир. В нем примут участие четыре команды: «Легенды «Рубина», МФК «Рубин», «Фанаты «Рубина» и молодежка женской команды, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Болельщиков приглашают прийти к 13:00. Их будет ждать развлекательная программа. Сам же турнир стартует в 14:00.

Ближайший матч казанский «Рубин» проведет в субботу, 29 апреля. В рамках 29-го тура Первой лиги подопечные Рашида Рахимова примут на своем поле «СКА-Хабаровск». Это будет «юбилейный» матч для команды из столицы Татарстана.

Фото: rubin-kazan.ru

В прошлом матче «Рубин» на выезде обыграл тульский «Арсенал». Единственный гол в игре забил форвард казанцев Джоэль Фамейе.

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Айрат Назипов