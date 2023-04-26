Прокуратура проверила казанскую фирму из-за низкой зарплаты ее работников

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Прокуратура Вахитовского района проверила исполнение трудовых законов в ООО «Аквалэнд Казань». Оказалось, что средняя зарплата работников в 4 раза ниже минимальной оплаты труда.

Как напомнили в надзорном ведомстве, с 1 января 2023 года согласно трудовому законодательству минимальная заработная плата для сотрудников, работающих на территории Татарстана, за некоторыми исключениями, составляет 19 565 рублей в месяц.

По итогам проверки прокуратура внесла в адрес директора организации представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в Государственную инспекцию труда направлен материал проверки для привлечения директора к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»).

Месяц назад «Реальное время» писало о нарушениях трудовых прав работников в альметьевском «Автотранспортном управлении». Руководителя МУП привлекли к административной ответственности за возложение дополнительных обязанностей на сотрудников. Ему направили представление об устранении выявленных нарушений трудового законодательства, но их не устранили. В связи с этим прокуратура направила в суд иск о принудительном взыскании с «Автотранспортного управления» задолженности по зарплате, которая составила 280 тысяч рублей. Исковые требования прокуратуры были удовлетворены.

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Айрат Назипов