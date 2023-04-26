В Нижнекамске ученикам «СИБУР-класса» рассказали, как стать специалистом в нефтехимической отрасли

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Как стать специалистом в нефтехимической отрасли? Об этом и о многом другом школьники «СИБУР-класса» лицея №35 узнали во время урока «Химия между нами». Организатором мероприятия выступил Корпоративный университет СИБУРа, который ведет профориентационную работу в регионах деятельности компании. На урок пригласили представителей «Нижнекамскнефтехима», в том числе работника предприятия, ребенок которого учится в профильном классе.

СИБУР-классы были созданы на базе лицея №35 год назад. В них учатся школьники выпускных классов, которые решили более углубленно изучать предметы нефтехимического профиля. Основная цель создания СИБУР-классов — подготовка будущих специалистов для современных нефтехимических производств компании. Для реализации этой идеи специалисты Корпоративного университета СИБУРа регулярно проводят встречи со школьниками, мотивируя их на серьезное отношение к учебе.

— Мы погружаем ребят в компанию СИБУР. Реализуем программы подготовки к ЕГЭ по профильным предметам для компании. Что это дает школьникам? Мы формируем так называемый пул ребят, которые в дальнейшем становятся нашими целевыми студентами и приходят трудоустраиваться к нам в компанию, — рассказывает главный эксперт Корпоративного университета СИБУРа Наталья Черных.

Выступая перед учащимися, начальник производства БОС «Нижнекамскнефтехима» Михаил Романов рассказал о востребованных профессиях на рынке труда и о преимуществе работы в крупнейшей российской компании. Он также порекомендовал ребятам быть целеустремленными, с максимальной отдачей использовать каждый день учебы — участвовать в различных олимпиадах и конкурсах.

— Молодых людей, которые инициативные, которые показывают себя, хотят дальше продолжать работу, предлагают что-то новое, у таких сотрудников есть возможность активно продвигаться по карьерной лестнице, — сказал Михаил Романов.



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— Я считаю себя активным — в плане участия в различных конкурсах и олимпиадах. Как только к нам приходят заявки на конкурсы, например, вот грант СИБУРа, я решил принять в нем участие. И оказалось, что это очень классная программа. Мне бы хотелось работать в СИБУРе, связать свою будущую профессиональную деятельность с инженерной сферой или информатикой, — рассказал ученик СИБУР-класса лицея №35 Ян Фазлеев.



Уроки под названием «Между нами химия» будут проводить в лицее на регулярной основе. В целом СИБУР реализует не только данную программу — компания имеет ряд других образовательных проектов. Так, к примеру, в гранте СИБУРа могут принять участие не только ученики профильных классов. Стать грантополучателем может любой школьник. Для этого необходимо зайти на сайт компании, подать заявку и выполнить необходимые задания.