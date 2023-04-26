В «Смене» откроется архив фонда «Прометей» имени Булата Галеева

Фото: фото предоставлены Центром современной культуры "Смена"

28 апреля архив фонда «Прометей» имени Булата Галеева в тестовом режиме откроется на 3-м этаже «Смены». А еще в этот день пройдет первая бесплатная экскурсия по выставке «Храмы искусств: опыт реконструкции 7 отечественных проектов (1906—2022)».

В рамках тестового запуска фонда в «Смене» откроется новая экспозиция «Храмы искусств: опыт реконструкции 7 отечественных проектов (1906—2022)». На выставке будут представлены архитектурные макеты светомузыкальных залов, проектировавшихся в разное время по рисункам и эскизам Александра Скрябина, Григория Гидони, Евгения Мурзина, Булата Галеева, Флориана Юрьева и Сергея Зорина.



В основе всех макетов — новаторские идеи композитора Александра Скрябина. Он собирался преобразовать мир силой гармоничного синтетического произведения — мистерий, объединяющих танец, лицедейство, декламацию, музыку и звуки, запахи и архитектуру.