В «Смене» откроется архив фонда «Прометей» имени Булата Галеева
28 апреля архив фонда «Прометей» имени Булата Галеева в тестовом режиме откроется на 3-м этаже «Смены». А еще в этот день пройдет первая бесплатная экскурсия по выставке «Храмы искусств: опыт реконструкции 7 отечественных проектов (1906—2022)».
В рамках тестового запуска фонда в «Смене» откроется новая экспозиция «Храмы искусств: опыт реконструкции 7 отечественных проектов (1906—2022)». На выставке будут представлены архитектурные макеты светомузыкальных залов, проектировавшихся в разное время по рисункам и эскизам Александра Скрябина, Григория Гидони, Евгения Мурзина, Булата Галеева, Флориана Юрьева и Сергея Зорина.
В основе всех макетов — новаторские идеи композитора Александра Скрябина. Он собирался преобразовать мир силой гармоничного синтетического произведения — мистерий, объединяющих танец, лицедейство, декламацию, музыку и звуки, запахи и архитектуру.
Справка
Студенческое конструкторское бюро (СКБ) «Прометей» было основано в Казани в 1962 году и специализировалось на разработке cветомузыкального оборудования, а в 1995 году стало научно-исследовательским институтом. Идейным вдохновителем и организатором проектов СКБ был Булат Галеев — доктор философских наук, художник, физик. Более полувека сотрудники «Прометея» создают технические разработки в сфере аудиовизуального синтеза: светоконцерты, абстрактные фильмы, видеоарт, световой дизайн, саунд-арт и светографику. Все это стало основой для архива фонда «Прометей». Сегодня фонд сохраняет, оцифровывает и продвигает аудиовизуальное и технологические искусство, инициирует релевантные тематические исследования, а в ближайшем будущем объявит программу, которая запустится в новом пространстве.
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