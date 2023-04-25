«КамГэс» поссорился с подрядчиком на стройке производства двигателей для РН «Ангара»

«КамГэс» предъявил неустойку подрядчику

Компания «КамГэсЭнергоСтрой», занятая модернизацией производства пермского предприятия космической отрасли «Протон-ПМ», предъявила претензии субподрядчику.

С 2017 года татарстанские строители возводят на уральском заводе механосборочный и гальванический корпус, выиграв тендер на 3,3 млрд рублей. Позднее компании достался еще один заказ предприятия за 4,1 млрд — по реконструкции и техническому перевооружению механосборочного и гальванического производства двигателя РД-191 (жидкостный ракетный двигатель для семейства российских ракет-носителей «Ангара»).

Компания «КамГэсЭнергоСтрой», занятая модернизацией производства пермского предприятия космической отрасли «Протон-ПМ», предъявила претензии субподрядчику. Фото: permtpp.ru

В рамках контракта «КамГэс» привлек к работе на объекте еще одну татарстанскую фирму — ООО «Барс», сначала к выполнению кирпичной кладки, затем штукатурки стен: гипсовой, цементной, черновой отделки полов. Каждый раз, когда подрядчику поручали дополнительный объем работ, стоимость контракта возрастала. В итоге «Барс» согласился на сумму в 41,7 млн рублей. Весь объем он должен был сдать в феврале 2021 года.

Однако, как указал «КамГэс», подрядчик нарушил условия договора в части срока окончания работ на заводе «Протон-ПМ». Общая сумма неустойки, по его оценке, составила 8,2 млн рублей. В ходе судебных разбирательств компания «Ак Барс холдинга» потребовала привлечь к делу прокуратуру, но суд отклонил ходатайство.

С 2017 года татарстанские строители возводят на уральском заводе механосборочный и гальванический корпус. Фото: permtpp.ru

«Барс» не согласился с претензиями «КамГэса» и предъявил встречный иск, указав, что отработал по контракту на 31,5 млн рублей. Однако генподрядчик часть актов выполненных работ не принял и не подписал.

Размер неустойки завышен

В ноябре прошлого года судом была назначена экспертиза, в ходе которой надлежало выяснить: соответствует ли объем и качество выполненных работ условиям договора стройподряда и иным нормативно–правовым актам. Если да, то какова их стоимость. Если нет, рассчитать сумму устранения недостатков. Также выяснить, кем выполнены спорные работы — фирмой «Барс» или компанией «ТоргСпецСервис».

Подрядчик не согласился с претензиями «КамГэса» и предъявил встречный иск. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Как указал эксперт, виды и объемы спорных работ фактически выполненным соответствуют, и, судя по полному комплекту документов, их выполнил «Барс». Отдельные позиции закрыла вторая компания — «ТоргСпецСервис». Истец уменьшил требования до 3,5 млн рублей, но и эту сумму ответчик посчитал завышенной. Суд с ним согласился и уменьшил размер неустойки до 1,5 миллиона.

В результате первоначальный иск был удовлетворен только в этой части, в отличие от встречного. Как постановил арбитраж, «КамГэсу» надлежит выплатить «Барсу» 3,59 млн рублей долга, а также возместить расходы по экспертизе. В результате взаимозачета требований генподрядчик заплатит подрядчику 2,4 миллиона.

Новое производство пермского завода «Протон-ПМ», где работают татарстанские компании, это строящийся корпус производства двигателей общей площадью 44 тысячи кв. м. В планах — реализовать целый комплекс инженерных и технических решений, которые позволят предприятию перейти от изготовления узлов и агрегатов двигателя РД-191 к его сборке, с последующим выходом на серийное производство. Ввод корпуса позволит ежегодно изготавливать до 40 двигателей для ракеты «Ангара».

Ввод корпуса позволит ежегодно изготавливать до 40 двигателей для ракеты «Ангара». Фото: roscosmos.ru

В новом производственном здании предприятия разместятся механообрабатывающий и механосборочный цеха, комплекс линий электрохимических покрытий, окончательная сборка ракетных двигателей. Общий объем инвестиций в проект, который реализуется на загородной площадке «Протон-ПМ» в микрорайоне Новые Ляды, составил 10 млрд рублей, включая федеральные средства и собственные вложения завода. Новый корпус должны сдать к концу этого года, прошлым летом — его готовность оценивали в 80%.

— Проектные решения и конфигурация корпуса позволят нашему производству быстро адаптироваться под новые ракетно-космические изделия и продукцию диверсификации. Этот объект станет основой пермского кластера ракетного двигателестроения, которому нет равных в России по значимости решаемых задач и внедряемым технологиям. Необходимо наращивать темпы строительства, чтобы в 2023-м дать старт серийному производству РД-191, — отмечал директор предприятия Иван Краснов.

Планируется, что в 2025 году здесь будут работать 3 тысячи человек, микрорайон рассматривают как территорию развития кластера «Технополис «Новый Звездный». Проект реализуется в рамках соглашения между правительством Пермского края и «Роскосмосом».

Василя Ширшова