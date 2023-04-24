В Казани стартовал всемирный съезд татарских женщин — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Казани стартовал III Всемирный съезд татарских женщин. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На съезд приехали больше 500 женщин-делегатов из полсотни регионов России и 11 стран мира.

— У нас очень большая диаспора. Мы справляем праздник Сабантуй. Также разные встречи и пикники делаем, — рассказала участница Всемирного съезда татарских женщина из Турции Айсылу Ясавиева.

Многие участники приехали в столицу Татарстана с целью знакомства и обмена опытом. Также женщины высказались о татарском языке. Например, в Волгоградской области проживают больше ста тысяч татар, но родной язык знают далеко не все. Как говорит участница съезда, приехавшая из этого региона, им не хватает татарской литературы. Кроме того, семьи сами не продолжают традиции.

— У нас в садиках есть группы татарского языка. Но в группах по-татарски говорят, а домой приходят… Брак интернациональный и не так много разговоров на татарском языке. В основном татарский язык передают бабушки и дедушки, — отметила участница Всемирного съезда татарских женщин из Волгоградской области Гузель Иванова.



Съезд продлится 2 дня. На сегодняшней встрече общественники, артисты и деятели культуры обсудили вопросы укрепления национального самосознания. Завтра гостей познакомят с работой частных школ и поделятся методиками национального образования в КФУ.

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Айрат Назипов