Татарстанцы стали чаще интересоваться китайскими автомобилями и новыми «Москвичами»

Этой весной татарстанцы стали чаще интересоваться китайскими автомобилями. Об этом «Реальному времени» рассказали в «МегаФоне», добавив, что трафик на официальные сайты производителей из КНР вырос на 15% в марте 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Наибольшее внимание автолюбителей вызывают Chery, Changan и Geely, — отметили в компании.

Особенно вырос интерес к модельному ряду Jac — так, трафик увеличился примерно в 6 раз. Потенциальные покупатели также намного чаще стали изучать в интернете предложения брендов Dongfeng (рост в 3 раза), Changan (рост в 1,7 раза) и Exeed (рост в 1,5 раза). При этом интерес к Foton, Faw и Haval падает.

Активно татарстанцы также интересуются и новым «Москвичом», в апреле среднесуточный объем трафика на сайте производителя вырос в 8 раз.

Фото: ПАО «КАМАЗ»

В целом по республике трафик на порталы, которые специализируются на подборе подержанных автомобилей, за год вырос на 36%. Чаще всего жители заходят на тематические автомобильные ресурсы в будние дни в начале недели — в понедельник и во вторник.

За первый квартал текущего года жители Татарстана приобрели более 33,8 тысячи автомобилей с пробегом, что на 22,5% превысило показатели за аналогичный период прошлого года. Тогда в республике было куплено 27,6 тысячи подержанных машин, сообщили «Реальному времени» в аналитическом агентстве «Автостат». Самой популярной маркой авто в этом году у жителей региона оказалась Kia Rio, чьи показатели за данный период выросли на 23,4%. Подробности — в нашем материале.

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Илина Хакимова