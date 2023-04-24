В Нью-Йорке под председательством Сергея Лаврова состоится заседание СБ ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

— Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Завтра под его председательством состоится заседание СБ ООН, — написала она.

По слова Захаровой, за самолетом Лаврова на ресурсе Flightradar следили около 3 миллионов человек, из них 700 тысяч находились одновременно.



Сегодня министр примет участие в одном из центральных мероприятий председательства нашей страны в Совете Безопасности ООН — открытых дебатах на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН».

Во вторник он будет председательствовать еще на одном заседании высокого уровня СБ — открытых дебатах по ближневосточной проблематике. Также ожидается, что в ходе визита в Нью-Йорк министр встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Вчера Лавров прокомментировал отказ в визах США российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН в Нью-Йорке. Он отметил, что политики постараются взять на себя работу журналистов и донести информацию до россиян.

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Илина Хакимова