Сегодня в Казани ожидается до +23 градусов

Во вторник, 25 апреля, в Татарстане ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани температуры воздуха составят от +21 до +23 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +18 до +23°С.



Синоптики также прогнозируют в Казани южный, юго-западный ветер порывами 5—10 м/с. Местами они могут усиливаться до 14 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане на этой неделе установится теплая погода с дождями и первыми весенними грозами. По прогнозу Гидрометцентра республики, к ее концу днем температуры воздуха будут достигать +26 градусов.



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Татьяна Демина