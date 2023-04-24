Ак Барс Банк расширил перечень офисов, которые осуществляют операции с наличным дирхамом ОАЭ
Купить и продать наличные дирхамы возможно в следующих офисах банка.
В Казани:
- офис Ак Барс Private по ул. Декабристов, д. 1;
- офис Ак Барс Private по ул. Горького, д. 3;
- офис продаж по ул. Декабристов, д. 1;
- офис продаж по ул. Право-Булачная д. 51;
- офис продаж по ул. Кремлевская, д. 6/20;
- офис продаж, Лаишевский р-н, Аэропорт;
- офис продаж по ул. Николая Ершова, д. 1а (ТРК «Корстон»);
- офис продаж по пр. Победы, д. 141 (ТРЦ «Мега»);
- офис продаж по пр. Ибрагимова, д. 56 (ТРЦ «Тандем»);
- офис продаж, Верхнеуслонский р-н, г. Иннополис, ул. Университетская, д. 7.
В Москве:
- офис Ак Барс Private по ул. Озерковская набережная, д. 26;
- офис продаж по пер. Последнему, д.24;
- офис продаж по ул. Марксистской, д. 5, стр. 1;
- офис продаж по Ленинградскому шоссе, д. 92/1;
- офис продаж по ул. Хачатуряна, д. 20 (1 этаж, помещ. Iв).
В Санкт-Петербурге:
- офис Ак Барс Private по ул. Стремянной, 15/1, лит. А;
- офис продаж по Поварскому пер., д.2;
- офис продаж по Малому проспекту П.С., д. 70/18, лит. А, помещ. № 9-Н;
- офис продаж по ул. Варшавской, д. 43, помещ. 16Н;
- офис продаж по Гражданскому проспекту, д. 36, лит. А, помещ. 29Н;
- офис продаж по Литейному проспекту, д. 26, лит. А.
В Уфе: офис продаж («Лучше»), г. Уфа, по ул. 50-летия Октября, д. 2.
В Самаре: офис продаж, г. Самара, по Московскому шоссе, д. 187.
У клиентов банка также есть возможность открывать счета и безналично покупать/продавать дирхамы по выгодному курсу через мобильное приложение или в любом офисе банка. Отслеживать состояние счета можно в приложении Ак Барс Онлайн (18+).
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