Новости экономики

02:08 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Ак Барс Банк расширил перечень офисов, которые осуществляют операции с наличным дирхамом ОАЭ

14:19, 24.04.2023
Ак Барс Банк расширил перечень офисов, которые осуществляют операции с наличным дирхамом ОАЭ

Купить и продать наличные дирхамы возможно в следующих офисах банка.

В Казани:

  • офис Ак Барс Private по ул. Декабристов, д. 1;
  • офис Ак Барс Private по ул. Горького, д. 3;
  • офис продаж по ул. Декабристов, д. 1;
  • офис продаж по ул. Право-Булачная д. 51;
  • офис продаж по ул. Кремлевская, д. 6/20;
  • офис продаж, Лаишевский р-н, Аэропорт;
  • офис продаж по ул. Николая Ершова, д. 1а (ТРК «Корстон»);
  • офис продаж по пр. Победы, д. 141 (ТРЦ «Мега»);
  • офис продаж по пр. Ибрагимова, д. 56 (ТРЦ «Тандем»);
  • офис продаж, Верхнеуслонский р-н, г. Иннополис, ул. Университетская, д. 7.

В Москве:

  • офис Ак Барс Private по ул. Озерковская набережная, д. 26;
  • офис продаж по пер. Последнему, д.24;
  • офис продаж по ул. Марксистской, д. 5, стр. 1;
  • офис продаж по Ленинградскому шоссе, д. 92/1;
  • офис продаж по ул. Хачатуряна, д. 20 (1 этаж, помещ. Iв).

В Санкт-Петербурге:

  • офис Ак Барс Private по ул. Стремянной, 15/1, лит. А;
  • офис продаж по Поварскому пер., д.2;
  • офис продаж по Малому проспекту П.С., д. 70/18, лит. А, помещ. № 9-Н;
  • офис продаж по ул. Варшавской, д. 43, помещ. 16Н;
  • офис продаж по Гражданскому проспекту, д. 36, лит. А, помещ. 29Н;
  • офис продаж по Литейному проспекту, д. 26, лит. А.

В Уфе: офис продаж («Лучше»), г. Уфа, по ул. 50-летия Октября, д. 2.

В Самаре: офис продаж, г. Самара, по Московскому шоссе, д. 187.

У клиентов банка также есть возможность открывать счета и безналично покупать/продавать дирхамы по выгодному курсу через мобильное приложение или в любом офисе банка. Отслеживать состояние счета можно в приложении Ак Барс Онлайн (18+).

Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК

ЭкономикаБанки БашкортостанТатарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок